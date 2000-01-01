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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
318Лужки, д. каз.при р. Оке.2265185190
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
41. Лужки, деревня бывшая государственная, при реке Оке, дворов 70, жителей 638, лавка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Лужки (деревня)2город Орел
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
44060Лужки-ПоловецдеревняУсть-Рыбницкийрк. ОкаВсего: 224. Крестьянского типа: 169.57363512082.18.53.5Кромская платформа, М.-Б.-Б. ж. д. : 1,1 км.Орел: 2,7 км.Лик/п.; т-з—I р.; 5 т-з—II р.