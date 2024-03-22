деревня Иванищевское, деревня Иванищевское, Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Иванищевское

Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Иванищевская волость
1950. Иванищева (Подгородна и Малые Канаши), деревня бывшая государственная, при речке Канаше, дворов 283, жителей 1562, волостное правление (уездный город в 16 верстах), Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Шадринский уезд, Иванищевская волость
село Иванищевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шадринский район
97446Иванищевскоедеревня56°13'00"63°33'00"O-41-140

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шадринский муниципальный район, Сельское поселение Ганинский сельсовет
37638414111д Иванищевскоедеревня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Иванищевская волость
1) с. Иванищевское или Подгородное на р. Канашь; две прав. церкви, две шк. гр., вол. пр., библиот., зем. ст., распл.Иванищевское общество353828866Бывшие государственные крестьянеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские17

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9324Иванищевское, сел.при рч. Канаше.1640224722804Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление.
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