село Насадка, село Насадка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Насадка

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Насадская волость
98. Насадское (Насадки), село бывшее владельческое, при речке Сылве, дворов 31, жителей 156, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Насадская волость
село Насадское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
346585Насадкасело57°53'00"56°47'00"O-40-078

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Насадское сельское поселение
57630440101с Насадкасело

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Насадская волость
1) с. Насадка или Насадское на р. Сылве; прав. церк., зем. шк., народная библиотека и библиотека-читальня попечительства о народной трезвости, волостн. прав., зем. ст., ф Показать все Насадское общество54110115Бывшие помещичьиПравославныеРусские50

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
526Насадское (Насадки), сел.при р. Сылве.5056327184Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close