агрогородок Голубичи, агрогородок Голубичи, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Голубичи

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Голубичский сельсовет
д Голубичи394

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Плисская волость
Голубичи, им. (Сейферта), жит. 45 (29 м. 16 ж.), дес. 372, у. гор. 64 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Свила 5 в.
Голубичи, им. (Сейферта), жит. 207 (109 м. 98 ж.), дес. 16, у. гор. 65 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Свила 5 в.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Докшицкая волость
Галубичи, местечко10421315613530

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Голубичский сельсовет
аг. Голубичи190
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close