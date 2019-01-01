село Малый Атлым, село Малый Атлым, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019) — Familio

Малый Атлым

Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район
86924Малый Атлымсело62°14'с.ш.66°57'в.д.P-42-062

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Малый Атлым
71821416101с Малый Атлымсело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
716Мало-Атлымское, с. каз.при р. Большой Оби.28065246470Церковь православная 1.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Кондинская волость
Мало-Атлымское с., при р. Оби, на зем. тр.600242551511
Березовский уезд, Котская волость
М.-Атлымския юр., при р. Оби, на зем. тр.61123957223
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