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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
881. Городище, село бывшее государственное, при речке Котле, дворов 496, жителей 3765, церковь православная, школа, 5 лавок, торжок в Вознесенье и 1-го ноября, поташный з Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
133398Городищесело51°07'38°05'M-37-029
Местные сообщества
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Городище2894селоГородищенского.6885141
Скрябина свящ., в с. Городище.2895владельческая усадьба—17
Потапова свящ., в с. Городище.2896владельческая усадьба—19
Диакона, в с. Городище.2897владельческая усадьба—18
Орловского псаломщ., в с. Городище.2898владельческая усадьба—13
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества конной просорушки жителя села Городища Чужиковской волости Нижнедевицкого уезда Левыкина Ивана Максимовича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Страховая ведомость строений Лукьянова М. И. в с. Городище Чужиковской волости Нижнедевицкого уезда за 1913-1914 гг. 1913–1914 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14740000196с Городищесело
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
б) в С. Городище третья часть общего влад. с Ив. Федор. и Ник. Павл. Змиевыми11Мар Ив. Похвистнева8—3
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1974Городище, с. каз. и вл.при рч. Котле.552727216081725Церковь православная.