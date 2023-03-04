починок Новозоринцы, починок Новозоринцы, Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Новозоринцы

Слободской уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Сунская волость
1222. Зоринский (Пердунское), починок бывший государственный, при речке Софронихе, дворов 8, жителей 64, красильный завод

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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