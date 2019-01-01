село Кочковатка, село Кочковатка, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Кочковатка

Харабалинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Харабалинский район
134514Кочковаткасело47°33'с.ш.47°03'в.д.L-38-023

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Чат по генеалогии Астраханской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Харабалинский муниципальный район, Сельское поселение Кочковатский сельсовет
12645414101с Кочковаткасело
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