село Кривозерье, село Кривозерье, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Кривозерье

Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Кривозерьевская волость
861. Кривозерье, деревня бывшая государственная, при речке Инсаре, дворов 134, жителей 943, волостное правление (уездный город в 16 верстах), мечеть

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Саранский уезд, Кривозерская волость
деревня Кривозерская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Лямбирский район
75684Кривозерьесело54°20'45°17'N-38-055

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кривозерье Кривозерьевской волости Саранского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4389.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, Кривозерьевское сельское поселение
89637440101с Кривозерьесело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1500Кривозерье, д. каз. и вл.при р. Инсаре.168132486452
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