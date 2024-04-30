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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10905Суботники (Субботино, Богородицкое), с. вл.при рч. Качне.102766374Церквей православных 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Сычевский уезд
С. Богородицкое, Суботинка тож5Наст. Сем. Грибоедова541—
С. Богородицкое, Суботинка тож5Наст. Сем. Грибоедова541—
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
551. Субботники, погост, волостное правление, 2 церкви православные, богадельня, школа. В 5 верстах — 2 ц. пр.
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
225СубботникиСельцо1071220Две церкви, богадельня, земская школа, ярмарки: 15 августа, 5 октября.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Субботино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178782Субботникидеревня55°48'00"34°26'00"N-36-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66646410146д Субботникидеревня