деревня Субботники, деревня Субботники, Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Субботники

Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10905Суботники (Субботино, Богородицкое), с. вл.при рч. Качне.102766374Церквей православных 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Сычевский уезд
С. Богородицкое, Суботинка тож5Наст. Сем. Грибоедова541
С. Богородицкое, Суботинка тож5Наст. Сем. Грибоедова541

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Соколино-Субботниковская волость
551. Субботники, погост, волостное правление, 2 церкви православные, богадельня, школа. В 5 верстах — 2 ц. пр.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Соколино-Субботниковская волость
225СубботникиСельцо1071220Две церкви, богадельня, земская школа, ярмарки: 15 августа, 5 октября.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Соколино-Субботниковская волость
село Субботино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сычёвский район
178782Субботникидеревня55°48'00"34°26'00"N-36-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сычевский муниципальный район, Никольское сельское поселение
66646410146д Субботникидеревня
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