посёлок Большая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Большая Вишера

Маловишерский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Межниковская волость
2Бопьшая Вишера (звд.)2-го стана, 1-го зем. уч.бр. Курженковых504540386476791117+земледелиеНовгородская железная дорогарека Большая Вишера.Церковь, школа, фельд. и стекольно-хруст. звд., мелочная лавка, чайн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Маловишерский район
59880Большая Вишерапосёлок58°54'00"32°06'00"O-36-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Большевишерское городское поселение
49620153051п Большая Вишерапоселок

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