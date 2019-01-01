деревня Бенцы, деревня Бенцы, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Бенцы

Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. Ст Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Торопецкий уезд
12808Бенцы, погост.при оз. Бенце.40407514Церковь православная. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Беницкая волость
419. Бенцы, погост, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная. В 4 верстах — дегтярн. зав. В 15 верстах — дегтярн. зав. В в. — церковь правос Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Западнодвинский район
108978Бенцыдеревня56°10'31°44'O-36-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Западнодвинский муниципальный район, Бенецкое сельское поселение
28616404101д Бенцыдеревня
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