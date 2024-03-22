город Кодыма, город Кодыма, Одеська область (на 2018) — Familio

Кодыма

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Писаревская волость
277. Кодыма, местечко бывшее владельческое, при реке Кодыме, дворов 195, жителей 1450, церковь православная, костел, 2 еврейских молитвенных дома, 4 питейных дома, 19 лав Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17021Кодимамістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської радир-н Кодимськийміська рада Кодимська

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Писаревская волость
Кодыма5884929408
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