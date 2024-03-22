село Новопетровка, село Новопетровка — Familio

Новопетровка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Ново-Спасовская волость
434. Петровское, село бывшее азовских казаков, при р Берде и Азовском море, дворов 312, жителей 2096, 2 церкви православных, школа, рыбн. з., 4 лавки. В 13 верстах — рыбн Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8820Новопетрівкаселоцентр сільської радир-н Бердянськийсільрада Новопетрівська

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Азовское казачье войско
2394Петровск, посад.при Азовском море.186штаб войска.324915985Церковь православная 1. Войсковое училище. Госпиталь. Заводов 4.
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