деревня Савинская, деревня Савинская, Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019) — Familio

Савинская

Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
41956Савинскаядеревня55°41'с.ш.39°18'в.д.N-37-007

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Находки

Где упоминается данное место
Дознание о крестьянине Владимирской губернии, Покровского уезда, Яковлевской волости, деревни Савинской Федоре Васильеве Тарасове по признакам преступления, предусмотренн Показать все
О крестьянине Владимирской губернии Покровского уезда, Яковлевской волости, деревни Савинской волости Иване Яковлеве Никонове по возникшему против него обвинению по 103 с Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ликино-Дулёво
46749000601д Савинскаядеревня

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Яковлевская волость
5481Савинская деревня3314422455

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4099Савинская, д. вл.при колодце.3030187580
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