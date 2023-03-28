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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
41956Савинскаядеревня55°41'с.ш.39°18'в.д.N-37-007
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Где упоминается данное место
Дознание о крестьянине Владимирской губернии, Покровского уезда, Яковлевской волости, деревни Савинской Федоре Васильеве Тарасове по признакам преступления, предусмотренн Показать все
О крестьянине Владимирской губернии Покровского уезда, Яковлевской волости, деревни Савинской волости Иване Яковлеве Никонове по возникшему против него обвинению по 103 с Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46749000601д Савинскаядеревня
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
5481Савинская деревня3314422455
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4099Савинская, д. вл.при колодце.3030187580