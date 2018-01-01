деревня Верхние Хоразаны, деревня Верхние Хоразаны, Аликовский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Верхние Хоразаны

Аликовский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Аликовский район
141026Верхние Хоразаныдеревня55°49'с.ш.46°52'в.д.N-38-010

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Чувашии

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Чувашско-Сорминская волость
Хоразаны Верхние, Чувашско-Сорминскойчуваши230

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3542Верхний Хоразан, окол. каз.при рч. Сорме.495165783
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close