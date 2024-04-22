село Узкое, село Узкое, Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Узкое

Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
693Узкое, с. вл.при колодцах.35672397417Церковь православная 1. Мельниц 2. Маслобоень 5.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Ускинская волость
203. Уское, село бывшее владельческое, при речке Смородиновке, дворов 134, жителей 780, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 3 постоялы Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Ускинская волость
Уское (село)10Ольгино

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Болховский уезд, Узкинская волость
село Узкое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
64218Узкоесело53°21'с.ш.35°34'в.д.N-36-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Знаменский муниципальный район, Узкинское сельское поселение
54620432101с Узкоесело
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