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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1966Имянная большая, дер.при р. Имянной.743092240319
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
346. Большая Имянная, деревня бывшая государственная, при реке Туре, дворов 85, жителей 638, часовня, 2 овичнных завода, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
5) д. Большая Именная, на р. Туре, зем. шк., земск. библ., фельдш. пун., распл.Именновское общество150326346Бывшие государственныеПравославныеРусские7212
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Нижнетуринский район, Именновский сельсовет (бывший Большеименовский)
1. Большая Именная, д. 181416466882русские882—— Н.-Туринскойр. Тура13ст. Выя (большая)9131313131313просел.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513908Большая Именнаядеревня58°34'с.ш.59°53'в.д.O-40-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65715000106д Большая Именнаядеревня