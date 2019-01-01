село Хвощеватка, село Хвощеватка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Хвощеватка

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1668Фощеватка (Фощеватое, Хвощеватка), с. каз.при р. Доне.295124570660Церковь православная.
1669Фощеватое, сц. вл.при р. Доне.2951310188

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Скляевская (Каверинская) волость
737. Хвощеватое (Фощеватое), село бывшее государственное, при реке Доне, дворов 187, жителей 1294, церковь православная, школа, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Хвощеватская волость
Хвощеватое2290селоХвощеватск.2331550

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
7905Хвощеваткасело51°52'с.ш.39°07'в.д.M-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Новоживотинновское сельское поселение
20643428121с Хвощеваткасело
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