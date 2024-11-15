село Чадаевка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Чадаевка

Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
374Чедаевка, с. вл.при рч. Медяне.423044228243Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
С. Чедаевка46Мар. Ев. Толстая1941545

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Талызинская волость
316. Чедаевка, село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 66, жителей 416, церковь православная

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Талызинская волость
394Чедаевка, село; н. р.20343105321304

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сеченовский район
19264Чадаевкасело55°01'45°47'N-38-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеталызинский сельсовет
22649416181с Чадаевкасело

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