агрогородок Озяты, Жабинковский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Озяты

Жабинковский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Озятская волость
363. Озяты, село бывшее владельческое, дворов 49, жителей 505, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, школа, постоялый двор. В 7 верстах — Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Озятская волость
село Озяты118264282325318302033386828

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Озятская волость
Большие-ОзятыИмение119222116Жабинка
ОзятыСело518222116Жабинка
ОзятыИмение3222116Жабинка
Озяты-МалыеИмение55222116Жабинка

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Жабинковский район, Озятский сельсовет
д Озяты591

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Жабинковский район, Озятский сельсовет
аг. Озяты268

Мы используем куки для улучшения работы сайта.