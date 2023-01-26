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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
363. Озяты, село бывшее владельческое, дворов 49, жителей 505, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, школа, постоялый двор. В 7 верстах — Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Озяты118264282325318302033386828
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Большие-ОзятыИмение119222116Жабинка
ОзятыСело518222116Жабинка
ОзятыИмение3222116Жабинка
Озяты-МалыеИмение55222116Жабинка
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Озяты591
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Озяты268