деревня Харламово, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Харламово

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О крестьянине Рязанской губ. Егорьевского у., Парыкинской вол. д. Харламовой Василии Петрове Дубкове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 15. Дело 393.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
976Харланово, д. каз. и вл.при колодце.228164750

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Парыкинская волость
320. Харламова, деревня бывшая государственная, дворов 16, жителей 112, синильни

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Парыкинская волость
Харламово деревня880на р. Сухушке348589174103254ПарыкиноКрасил. заведен. выраб. наночных материй

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