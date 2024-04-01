агрогородок Селявичи, Слонимский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Селявичи

Слонимский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Межевичская волость
522. Селявичи, деревня бывшая государственная, дворов 59, жителей 503, кузница

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Мижевичская волость
СелявичиСело60132217Слоним

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Слонимский район, Озерницкий сельсовет
аг. Селявичи168

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