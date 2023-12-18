село Украинцево, село Украинцево, Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Украинцево

Краснослободский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
758Украинцево, с. вл.при ключе Большом Азясе.351542118123Церковь православная 1. Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Краснослободский уезд
С. Украинское18Дм. Алекс. Сабанин1171830

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Михайловская волость
460. Украинцево, село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 415, церковь православная, с усып.
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