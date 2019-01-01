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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Вепровской вол. д. Антоново Колосова об отобрании у него земли, оставшейся после смерти крестьянина Борисова. 1888–1889 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Лаптевской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
739Антоново, д. вл.при прудах.3520133835
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
85. Антонова, деревня бывшая владельческая, дворов 29, жителей 90, волостное правление (уездный город в 40 верстах), школа, красильный завод, лавка. В 3 верстах — бульон. Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Антонова9170017086619142089400313
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44АнтоновоОлимпиадинс.Богословский Лаптевскийбывшие помещичьи39—254345
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Антоново (С.-С.,СККОВ,почт. аг.,агр. уч. пром. зав.,маслод. зав.,шк. I ст.) 2976деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.1818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34059Антоноводеревня59°24'с.ш.39°20'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440127д Антоноводеревня