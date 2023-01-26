рабочий посёлок Елкино, город Лесной, Свердловская область (на 2019) — Familio

Елкино

город Лесной, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1967Елкина, дер.при р. Туре.715196210230

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Туринская волость
347. Елкина, деревня бывшая государственная, при реке Туре, дворов 88, жителей 594, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Нижне-Туринская волость
4) дер. Елкина, на р. Туре, земск. шк., библ., распл.Елкинское общество183387430Бывшие государственныеПравославныеРусские768

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, зато Лесной
16585Елкинопгт58°42'с.ш.59°50'в.д.O-40-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Лесной
65749000056рп Елкинорабочий поселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.