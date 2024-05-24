село Яжелбицы, Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Яжелбицы

Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Яжелбицкая волость
442. Яжелбицы, село бывшее государственное, при реке Полонянке и речке Еглинке, дворов 245, жителей 1152, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви право Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Валдайский уезд, Яжелбицкая волость
село Яжелбицы8912770752130236183995761334

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Яжелбицкая волость
62Яжелбицы (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Яжелбицкого21847248996118++земледелиерека Полымять.Церковь, школа, волостное правление, земская станция, пчт. уч., фельдшерский пункт, 3 чайных, 5 мел., 1 вин. лав., пост. дв., ярмарка: 26 окт. и 9 мая.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Валдайский район
58584Яжелбицысело58°02'00"32°59'00"O-36-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Яжелбицкое сельское поселение
49608449101с Яжелбицысело

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