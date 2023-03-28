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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
706Вытегорский погост (Анхимовская), с.при Мариинском канале.77336659Церквей православных 2. Красильное заведение.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
137. Анхимовское (Вытегорский погост), село бывшее государственное, при реке Вытегре, дворов 26, жителей 156, волостное правление (уездный город в 7 верстах), 2 церкви пр Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Анхимовское10150108827272531271652471
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
217815. Анхимовская (Вытег. погост)АнхимовскоеПо Мариинской системе7Вол. прав.До ближайшего поселения: 20. До школы: школа. До почтового отделения: 7. До пароходной пристани: 7. Крестьянское: 47. Не крестьянское: 5. Крестьянское: 40. Не крестьянское: 5. Крестьянское: 97. Не крестьянское: 6. Крестьянское: 116. Не крестьянское: 10.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33692Анхимоводеревня60°57'с.ш.36°31'в.д.P-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622416106д Анхимоводеревня