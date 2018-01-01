село Шереметьевка, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Шереметьевка

Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
285Большая Шереметевка, с. вл.при безымянном озере.327195651699Церковь православная 1. Завод 1. Овчарня.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Аткарский уезд
С. Шереметьевка с 4 деревнями4Ив., Ник., Ол. и Варв. Ник. Араповы1132218336

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Шереметевская волость
232. Шереметевка (Б. Шереметевка), село бывшее владельческое, при речке Идолге, дворов 229, жителей 1473, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь правос Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Шереметьевская волость
село Шереметьевское64160815683188619323818сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Лысогорский район
52456Шереметьевкасело51°38'с.ш.44°48'в.д.M-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Лысогорский муниципальный район, Новокрасавское сельское поселение
63625440121с Шереметьевкасело

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