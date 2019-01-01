деревня Черницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Черницы

Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Архивный документ. Причту церкви села Черницы. Пристав 2 - го стана Новгородского уезда сообщает о смерти крестьянина Грузинской волости села Черницы Ефима Петрова и прос Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Грузинская волость
27. Черниц-Погост, село бывшее государственное, при реке Пчевже, дворов 59, жителей 298, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Грузинсиая волость
59Черниц-Погост (сел.)2-го стана, 2-го зем. уч.Черииц-Погост.8311425126251311330+земледелиелес. вар.спл. река Пчевжа.рекаЦерковь, школа, 4 мелочные лавки, мел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Чудовский район
59901Черницыдеревня59°21'00"31°57'00"O-36-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение
49650402241д Черницыдеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.