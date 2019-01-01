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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Архивный документ. Причту церкви села Черницы. Пристав 2 - го стана Новгородского уезда сообщает о смерти крестьянина Грузинской волости села Черницы Ефима Петрова и прос Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
27. Черниц-Погост, село бывшее государственное, при реке Пчевже, дворов 59, жителей 298, церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
59Черниц-Погост (сел.)2-го стана, 2-го зем. уч.Черииц-Погост.8311425126251311330+земледелиелес. вар.спл. река Пчевжа.рекаЦерковь, школа, 4 мелочные лавки, мел.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59901Черницыдеревня59°21'00"31°57'00"O-36-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49650402241д Черницыдеревня