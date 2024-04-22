село Хлопово Городище, село Хлопово Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Хлопово Городище

Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
5041Городище Хлопово, с. вл.при р. Шоше.5525218383Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Зубцовский уезд
С. Хлопово-Городище с дер.7Анна Фед. Ремер1741641

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Дорожаевская волость
45. Хлопово-Городище, село бывшее владельческое, при реке Шоше, дворов 40, жителей 220, церковь православная, красильня, 2 лавки, торжок 8-го сент.

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Дорожаевская волость
17Хлопово Городище43

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Зубцовский район
280982Хлопово Городищесело56°18'35°25'O-36-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Зубцовский муниципальный район, Дорожаевское сельское поселение
28618408126с Хлопово Городищесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close