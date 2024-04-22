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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5041Городище Хлопово, с. вл.при р. Шоше.5525218383Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Зубцовский уезд
С. Хлопово-Городище с дер.7Анна Фед. Ремер1741641
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
45. Хлопово-Городище, село бывшее владельческое, при реке Шоше, дворов 40, жителей 220, церковь православная, красильня, 2 лавки, торжок 8-го сент.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
17Хлопово Городище431½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
280982Хлопово Городищесело56°18'35°25'O-36-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28618408126с Хлопово Городищесело