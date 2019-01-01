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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя села Сергеевки Белогорской волости Острогожского уезда Лыгошина Иосифа Васильевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества маслобойного завода жителя села Сергеевки Белогорской волости Острогожского уезда Мыцыкова Михаила Прокоповича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Оценочная опись мукомольной мельницы Ануфрия Яковлевича и Авкентия Яковлевича Гусаченко в с. Сергеевка Белогорской волости Острогожского уезда. 1912 г. // Гос. архив Воро Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2273Сергеевка (Сергиенкова), слоб. каз.при протоке Мокрой Россоши.711719311381193Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
958. Сергеевка, слобода бывшая государственная, дворов 270, жителей 1890, церковь православная, лавка, кирпичный завод 25 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Сергеевка6369слободаСергеевскаго3162241
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8692Сергеевкасело50°25'с.ш.39°49'в.д.M-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641468101с Сергеевкасело