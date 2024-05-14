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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2868Оржица, мест. вл. и казач.при рч. Оржице.4015137689670Церковь православная 1. Сельское управление. Ярмарок 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
М. Оржецы7Алекс и Ник. Сахновские164—37
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
608. Оржица, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Оржице, дворов 173, жителей 1220, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь правос Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Оржица местечкоОржицкое козаков, каз. кр. и гос. кр.—36176170—435477480957
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Оржица
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18951Оржицяселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Оржицькийселищна рада Оржицька