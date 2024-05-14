посёлок городского типа Оржица, посёлок городского типа Оржица, Полтавська область (на 2018) — Familio

Оржица

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2868Оржица, мест. вл. и казач.при рч. Оржице.4015137689670Церковь православная 1. Сельское управление. Ярмарок 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
М. Оржецы7Алекс и Ник. Сахновские16437

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Оржицкая волость
608. Оржица, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Оржице, дворов 173, жителей 1220, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь правос Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Оржицкая волость
1.0Оржица местечкоОржицкое козаков, каз. кр. и гос. кр.36176170435477480957

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Оржицкая волость
местечко Оржица

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18951Оржицяселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Оржицькийселищна рада Оржицька
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