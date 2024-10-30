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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Паспорт на имя крестьянина села Воскресенское, Шуровской волости, Сычевского уезда, Смоленской губ. Егорова Николая, по которому жил /Союзов И. О. /, поддельный рукой Хор Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10488Воскресенское, с. каз.при колодцах.3010½55218228Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
524. Воскресенское, село бывшее государственное, дворов 71, жителей 508, волостное правление, церковь православная, часовня, школа, красильня, 12 лавок, трактир
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Воскресенское215167583362528062874568012
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
64ВоскресенскДеревня3097280295Церковь, зем. школа, почтовое отделение и при нем ссудосберегател. касса, трехдневная ярмарка 13, 14 и 15 сентября, 36 лавок разнаго рода.