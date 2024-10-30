село Воскресенское, Воскресенская волость, Сычевский уезд (на 1904) — Familio

Воскресенское

Воскресенская волость, Сычевский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Паспорт на имя крестьянина села Воскресенское, Шуровской волости, Сычевского уезда, Смоленской губ. Егорова Николая, по которому жил /Союзов И. О. /, поддельный рукой Хор Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10488Воскресенское, с. каз.при колодцах.3010½55218228Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Воскресенская волость
524. Воскресенское, село бывшее государственное, дворов 71, жителей 508, волостное правление, церковь православная, часовня, школа, красильня, 12 лавок, трактир

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Воскресенская волость
село Воскресенское215167583362528062874568012

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Воскресенская волость
64ВоскресенскДеревня3097280295Церковь, зем. школа, почтовое отделение и при нем ссудосберегател. касса, трехдневная ярмарка 13, 14 и 15 сентября, 36 лавок разнаго рода.

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