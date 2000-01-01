село Сулажгора, село Сулажгора, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Сулажгора

Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
8Сулож гора, с.при пруде.6655215149Лоп. 215—149. Церковь православная. Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Шуйская волость
123. Суложгоро, село бывшее горнозаводское, дворов 56, жителей 340, церковь православная, 2 лавки, трактир
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