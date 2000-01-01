село Воздвиженка, село Воздвиженка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Воздвиженка

Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
108Воздвиженское (Старое Никитино), с. каз.при рч. Деме.2025233913881464Церковь православная 1, базар, ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Алексеевская волость
8. Воздвиженское (Старо-Никитино), село бывшее государственное, при речках Деме и Купырке, дворов 504, жителей 3787, церковь православная, салотопенный завод, 7 кожевенны Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Пономаревский район
71632Воздвиженкасело53°10'с.ш.54°15'в.д.N-40-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Пономарёвский муниципальный район, Сельское поселение Воздвиженский сельсовет
53638404101с Воздвиженкасело
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