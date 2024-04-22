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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Чертищево Ивановской волости Рыбинского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Ушаковым и Наталье Федоровне Троицкой. 1878–1879 гг. // Показать все
Дело о взыскании недоимки с крестьянина дер. Чертищево Ивановской волости Рыбинского уезда Василия Иванова. 1887 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 2. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8232Чертищево, д. вл.при руч. Каменке.1014153242