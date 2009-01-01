деревня Заборье, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Заборье

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Лукомльская волость
500. Заборье, село бывшее владельческое, при речке Цытре, дворов 57, жителей 324, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Лисичинская волость
28Им. Пересека-Заборьепроселкеколодцедв. Белошову, пр. 134Прошецкого пр. 10463
Сеннинский уезд, Лукомльская волость
38Село Заборье 1-етрактеколодцеЗаборскому с. о. церк. земли52121118Заборского прав. 13151
39Село Заборье 2-етрактеколодцеЗаборскому с. о. 43131126Заборского прав. 13151

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Новозарянский сельсовет
д Заборье103

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Новозарянский сельсовет
д. Заборье62

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