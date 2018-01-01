село Ольгополь, село Ольгополь, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Ольгополь

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Ольгопольская волость
484. Ольгопол (Графское), местечко бывшее владельческое, при речке Громоклее, дворов 111, жителей 589, волостное правление (уездный город в 86 верстах), церковь православ Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Ольгопольская волость
село Ольгополь

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16095Ольгопільселоцентр сільської радир-н Єланецькийсільрада Ольгопільська

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1500Ольгополь (Графское, Девитовка), мест. вл.при рч. Громоклее.3635121476468Церковь православная 1. Почтовая станция. Базары. Завод винокуренный.

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Ольгопольская волость
м. Ольгополь (сельское общество)2305526601212
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