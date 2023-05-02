деревня Старое Село, деревня Старое Село, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Старое Село

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Старосельская волость
65. Старое Село, село бывшее владельческое, двор 1, жителей 10, волостное правление (уездный город в 21 версте) ц. пр., школа, больница, В ¼ версты — винок. и пивов. з., Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Минская губерния, Минский уезд, Старосольская волость
село Старое-Село

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Хатежинский сельсовет
д Старое Село534

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Минский уезд
Старое-Село54Володкович3111391406
Старое-сельцо56Темашевский28100127

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Старосельская волость
Село Старое, имение134132121
Село Старое, село1321532121

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Хатежинский сельсовет
д. Старое Село363
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