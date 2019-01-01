деревня Перенежье, деревня Перенежье, Барятинский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Перенежье

Барятинский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Милотичская волость
778. Перенежье, деревня бывшая владельческая, при речке Ракитне, дворов 65, жителей 439, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Барятинский район
65790Перенежьедеревня54°15'34°28'N-36-069

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Барятинский муниципальный район, Сельское поселение село Сильковичи
29604444136д Перенежьедеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3384Перенежья, д. вл.при р. Ужати.453240175230
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