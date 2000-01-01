деревня Казанбаш, деревня Казанбаш, Кармышская волость, Казанский уезд (на 1914) — Familio

Казанбаш

Кармышская волость, Казанский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Казанский уезд
Сц. Казанбаш. Д. Гавриловка6Гавр. Ив. Горталов46813
Сц. Казанбаш. Д. Гавриловка6Гавр. Ив. Горталов46813

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Кармышская волость
Казанбаш, Кармышской русские117 Вместе с выселком Гавриловка той же волости.
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