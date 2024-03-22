деревня Селезенево, деревня Селезенево, Солигаличский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Селезенево

Солигаличский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Солигаличский район
7580Селезеневодеревня59°11'00"42°17'00"O-38-025

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О возвращении крестьянами деревни Селезнево, Гнездниковской волости Солигаличского уезда взятой в казну пустоши Якшино. Показать все
Документ. Анкета "Культ и народное сельское хозяйство", изданная Костромским научным обществом по изучению местного края, с ответами. Респондент Алексей Николаевич Смирно Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Солигаличский муниципальный район, Солигаличское сельское поселение
34640440256д Селезеневодеревня

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Солигаличский уезд, Вершковская волость
Селезнево д.рч. Святица103826992135227Всего по волости промышленников-мужчин — 950; из них: плотников — 346, маляров — 176, лесн. промышл. — 138, с.-х. рабоч. — 121, печников — 106, столяр. — 13, водопров. — Показать все
Солигаличский уезд, Гнездниковская волость
Селезнево д.(см. Вершковск. в.)Всего по волости промышленников-мужчин — 1675; из них: маляров — 500, плотник. — 328, с.-х. рабоч. — 168, лесн. промышл. — 157, столяр. — 62, печник. — 108, служ. в торг Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Солигаличской уезд
9511Селезенево, сц.при рч. Светице.1111299292
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