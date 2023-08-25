деревня Павликовская, деревня Павликовская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Павликовская

Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Продтеченская волость
703. Павликовская (Колодкина), деревня бывшая удельная, при речке Леде и озере Колодкинском, дворов 8, жителей 72, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Шенкурский район
468035Павликовскаядеревня62°17'с.ш.42°55'в.д.P-38-062

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Чат по генеалогии Архангельской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, Шеговарское сельское поселение
11658444301д Павликовскаядеревня

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Предтеченская волость
Павликовская Колоткинадер.Предтеченскогопри р. Леди135247Ледскому
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