село Байдавлетово, село Байдавлетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Байдавлетово

Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 1-я волость
535. Байдавлетова (Бишай-Байдавлет), деревня бывшая государственная, при речке Б. Су-ране, дворов 60, жителей 382, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Зианчуринский район
525098Байдавлетовосело52°13'00"56°53'00"N-40-138

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Башкортостан
Чат по иске имля (арабской графике)

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Зианчуринский муниципальный район, Сельское поселение Байдавлетовский сельсовет
80626407106с Байдавлетовосело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
657Байдевлетова, д. башк.при рч. Большом Суране.2109358178159Мечеть 1.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close