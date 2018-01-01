село Бучки, село Бучки, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Бучки

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новгород-Северский уезд, Слободско-Каменская волость
583. Бучки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Варе, дворов 169, жителей 808, церковь православная, питейный дом, ярмарка, известков. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29280Бучкиселоцентр сільської радир-н Новгород-Сіверськийсільрада Бучківська

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Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Новгородсеверский уезд
С. Бучки50Мих. Марковичь26866

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новгород-северский уезд
2068Бучки (Учек), с. вл.при рч. Варе.3631104370339Церковь православная 1. Завод свеклосахарный.
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