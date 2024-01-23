село Новоузели, село Новоузели, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новоузели

Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
1003Новые Узели (Зернаевка), д. каз.при рч. Зернаевке.90695501502

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Тимошкинская волость
593. Нв. Узели (Зерпаевка), деревня бывшая государственная, дворов 156, жителей 1143

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Тимошкинская волость
С. Зернаевка. (Новые Узели) Б. госуд. Мордва и рус. Прав.2912Р. Кармалка262871224910191074

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Матвеевский район
72341Новоузелисело53°22'с.ш.53°38'в.д.N-39-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Матвеевский муниципальный район, Сельское поселение Новоузелинский сельсовет
53627425101с Новоузелисело
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