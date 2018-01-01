посёлок городского типа Доманёвка, посёлок городского типа Доманёвка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Доманёвка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1372Доманевка, мест. вл.при рч. Чертале.9030637872Еврейская синагога. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Головлевская волость
303. Думаневка, местечко бывшее владельческое, при речке Чартоле, дворов 31, жителей 169, еврейский молитвенный дом, земская почтовая станция, 8 лкв.

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Головлевская волость
м. Доманевка2415636571230
деревня Доманевка (сельское общество)63117154271

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16004Доманівкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Доманівськийселищна рада Доманівська
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