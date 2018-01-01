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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1372Доманевка, мест. вл.при рч. Чертале.9030637872Еврейская синагога. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
303. Думаневка, местечко бывшее владельческое, при речке Чартоле, дворов 31, жителей 169, еврейский молитвенный дом, земская почтовая станция, 8 лкв.
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
м. Доманевка2415636571230
деревня Доманевка (сельское общество)63117154271
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16004Доманівкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Доманівськийселищна рада Доманівська