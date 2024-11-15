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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов земли в имении помещицы Е. Ф. Зотиковой крестьянами Кадниковского уезда Митюковской вол. д. Костюнинской. 1880–1881 гг. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Митюковской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5204Костюнинская, д. вл.при колодцах.1256071181187
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
806. Костюнинская (Голенево), деревня бывшая владельческая, дворов 67, жителей 428, 3 кожевенных заводов, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
167КостюнинскаяКостюн. 2-еИльинскийПротопопова12043810894
17—КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийбывшие государственные1204255
18—КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийбывшие государственные12043911
19—КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийбывшие государственные12043710
20—КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийбывшие государственные120451313
21—КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийПанского1204143233
22—КостюнинскаяКостюн. 3-еИльинскийНахимова12044288104
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Костюнинская (1 торг. зав.,шк. I ст.) 172деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 49 км. Летнее: 83 км.Зимнее: 199 км. Летнее: 229 км.132128
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273457Костюнинскаядеревня60°22'с.ш.40°54'в.д.P-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618454108д Костюнинскаядеревня