деревня Костюнинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Костюнинская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов земли в имении помещицы Е. Ф. Зотиковой крестьянами Кадниковского уезда Митюковской вол. д. Костюнинской. 1880–1881 гг. // Гос. архив Вологодской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Митюковской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5204Костюнинская, д. вл.при колодцах.1256071181187

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Митюковская волость
806. Костюнинская (Голенево), деревня бывшая владельческая, дворов 67, жителей 428, 3 кожевенных заводов, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Митюковская волость
167КостюнинскаяКостюн. 2-еИльинскийПротопопова12043810894
17КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийбывшие государственные1204255
18КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийбывшие государственные12043911
19КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийбывшие государственные12043710
20КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийбывшие государственные120451313
21КостюнинскаяКостюн. 1-еИльинскийПанского1204143233
22КостюнинскаяКостюн. 3-еИльинскийНахимова12044288104

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Митюновский сельсовет
Костюнинская (1 торг. зав.,шк. I ст.) 172деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 49 км. Летнее: 83 км.Зимнее: 199 км. Летнее: 229 км.132128

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273457Костюнинскаядеревня60°22'с.ш.40°54'в.д.P-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Ючкинское сельское поселение
19618454108д Костюнинскаядеревня

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