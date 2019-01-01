село Филисово, село Филисово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Филисово

Родниковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11003Филисово, с.при рч. Возоболе.942479268281Церквей православных 2. Филисовское волостное правление. Училище. Ярмарок 2. Еженедельные базары. Заводов поташных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Филисовская волость
79. Филисово, село бывшее владельческое, при речке Возополи, дворов 56, жителей 140, волостное правление (уездный город в 95 верстах), 3 церкви православные, школа, 50 ла Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Филисовская волость
Филисово с., 2 ш., б., я.рч. ВозопольЛух.-Нер.901736633313686993 кузницыф.-з.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Филисовская волость
село Филисово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Родниковский район
4599Филисовосело57°06'41°56'O-37-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Филисовское сельское поселение
24623452101с Филисовосело
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